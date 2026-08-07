Kirloskar Ferrous Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kirloskar Ferrous Industries stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 4.99 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kirloskar Ferrous Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 5.78 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.72 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.98 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch