Kirkland Lake Discoveries liess sich am 25.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kirkland Lake Discoveries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kirkland Lake Discoveries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch