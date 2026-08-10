Kirin: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kirin liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kirin die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92.87 JPY gegenüber 35.18 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 644.84 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch