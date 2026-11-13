Kirin stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kirin lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Kirin hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.420 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kirin im vergangenen Quartal 3.98 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kirin 4.20 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch