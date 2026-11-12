Kirin informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kirin hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 57.58 JPY. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von 61.72 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 633.69 Milliarden JPY gegenüber 619.81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch