Kiri Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kiri Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 44.89 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kiri Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.91 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.12 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 54.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch