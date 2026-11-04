Kiran Vyapar Pvt mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kiran Vyapar Pvt hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.69 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 276.9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 334.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch