KIPCO Asset Management Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KIPCO Asset Management Company hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.01 KWD gegenüber 0.020 KWD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 6.6 Millionen KWD gegenüber 5.3 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch