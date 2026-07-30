KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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30.07.2026 07:12:39
Kion steigert Marge und grenzt Prognosespannen ein
DOW JONES--Kion hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit Automatisierungsdienstleistungen profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Marge und erfüllte im Grossen und Ganzen die Markterwartungen. Beim Ausblick für das Gesamtjahr grenzte der im MDAX notierte Logistikspezialist die Prognosespannen ein. Die Milliardenschwelle beim operativen Gewinn sieht er ausser Reichweite.
Der Umsatz kletterte im Quartal um 7,7 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,89 Milliarden gerechnet. Im Segment Intelligent Automation Solutions kletterten die Erlöse um 23 Prozent.
Das bereinigte EBIT legte um 18 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 221 Millionen gelautet. Die bereinigte EBIT-Marge rückte wie erwartet auf 7,7 von 7,0 Prozent vor.
Unter dem Strich verdiente Kion mit 115 Millionen Euro knapp 22 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Auftragseingang sank im ersten Halbjahr auf knapp 5,8 von 6,2 Milliarden Euro.
Für 2026 kalkuliert Kion mit einem Umsatz von 11,53 bis 12,03 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von 11,4 bis 12,3 Milliarden Euro ausgegangen. Beim bereinigten EBIT wird nun von 880 bis 980 Millionen statt 850 Millionen bis 1,04 Milliarden Euro ausgegangen. Der freie Cashflow soll 420 bis 540 Millionen Euro erreichen nach einem früheren Ausblick von 430 bis 570 Millionen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.
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