Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9340 0.1%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’045 -0.5%  Bitcoin 52’098 0.2%  Dollar 0.8155 0.1%  Öl 90.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Novo Nordisk129508879Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Tesla und SpaceX als Value-Aktien? Ein Experte erklärt seine Sichtweise
Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer
Apple-Aktie im Blick: Konzern verklagt OpenAI wegen Geheimnisverrats durch Ex-Mitarbeiter
Heidelberg Materials-Aktie: Baustoffkonzern legt im zweiten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
Suche...
Plus500 Depot

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 07:12:39

Kion steigert Marge und grenzt Prognosespannen ein

KION GROUP
39.38 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Kion hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum im Geschäft mit Automatisierungsdienstleistungen profitiert. Der Konzern steigerte Umsatz und Marge und erfüllte im Grossen und Ganzen die Markterwartungen. Beim Ausblick für das Gesamtjahr grenzte der im MDAX notierte Logistikspezialist die Prognosespannen ein. Die Milliardenschwelle beim operativen Gewinn sieht er ausser Reichweite.

Der Umsatz kletterte im Quartal um 7,7 Prozent auf 2,92 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 2,89 Milliarden gerechnet. Im Segment Intelligent Automation Solutions kletterten die Erlöse um 23 Prozent.

Das bereinigte EBIT legte um 18 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Hier hatte die Analystenprognose auf 221 Millionen gelautet. Die bereinigte EBIT-Marge rückte wie erwartet auf 7,7 von 7,0 Prozent vor.

Unter dem Strich verdiente Kion mit 115 Millionen Euro knapp 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Auftragseingang sank im ersten Halbjahr auf knapp 5,8 von 6,2 Milliarden Euro.

Für 2026 kalkuliert Kion mit einem Umsatz von 11,53 bis 12,03 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von 11,4 bis 12,3 Milliarden Euro ausgegangen. Beim bereinigten EBIT wird nun von 880 bis 980 Millionen statt 850 Millionen bis 1,04 Milliarden Euro ausgegangen. Der freie Cashflow soll 420 bis 540 Millionen Euro erreichen nach einem früheren Ausblick von 430 bis 570 Millionen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 01:13 ET (05:13 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KION GROUP AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.07.26 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
07.07.26 KION GROUP Buy UBS AG
03.07.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 KION GROUP Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

29.07.26 Logo WHS Fed-Entscheidung live: Hält die Notenbank still – oder kommt der nächste Zinsschock?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
29.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An einem wichtigen Widerstand
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’084.47 19.43 SK3BLU
Short 15’385.99 13.81 S9B6IU
Short 15’975.42 8.83 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’486.10 29.07.2026 17:30:21
Long 13’886.96 19.82 SXBF7U
Long 13’543.03 13.55 SABIUU
Long 12’964.45 8.86 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Mittwochabend ausgebremst
Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.