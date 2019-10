KION profitiert von E-Commerce und bekräftigt Ausblick - KION-Aktie hebt ab

Die KION AG hat im dritten Quartal 2019 stark von dem ungebrochenen Trend des Online-Shoppings profitiert.

Dank eines deutlichen Auftragswachstums im Segment Supply Chain Solutions (SCS) und einer im Vergleich zum Gesamtmarkt weiterhin soliden Entwicklung im Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S) konnte der MDAX -Konzern die Erwartungen durchweg übertreffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat KION bekräftigt.

Das Konzernergebnis legte im vergangenen Jahresviertel um 25,5 Prozent auf 120,7 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBIT lag bei 217,1 Millionen Euro, das waren 12,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Quartalsumsatz wuchs um 13,9 Prozent auf 2,16 Milliarden Euro. Beim Auftragseingang berichteten die Wiesbadener einen Sprung um 13,5 Prozent auf 2,34 Milliarden Euro. Analysten hatten bei der Gesellschaft aus Wiesbaden unter dem Strich 102 Millionen Euro, bei einem Umsatz von 2,025 Milliarden Euro und einem Auftragseingang von 2,05 Milliarden Euro gerechnet.

KION, die Gabelstapler, Lagertechnik sowie Lieferketten-Lösungen anbietet, profitiert nach eigenen Angaben derzeit davon, dass eine wachsende Anzahl von Unternehmen in den Ausbau und die Optimierung ihrer Lager- und Logistikkapazitäten sowie in automatisierte Lagersysteme investieren. Im dritten Quartal wuchs der wertmässige Auftragseingang bei SCS um 40,1 Prozent auf 838,6 Millionen Euro und erreichte damit den bisher zweitbesten Ordereingang innerhalb eines Quartals seit Bestehen des KION-Segments. Bei den Flurförderzeugen leidet KION unterdessen unter den Auswirkungen der gegenwärtigen konjunkturellen Unsicherheiten. Im Berichtszeitraum lag der stückzahlbezogene Auftragseingang des Segments IT&S mit 1,0 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Für das Gesamtjahr rechnet KION weiter mit einem Auftragseingang zwischen 8,25 und 8,95 Milliarden Euro. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert weiterhin zwischen 8,15 und 8,65 Milliarden Euro. Für das bereinigte EBIT wird unverändert ein Zielkorridor von 805 bis 875 Millionen Euro geschätzt.

KION-Aktien werden im frühen XETRA-Handel 10,35 Prozent teurer gehandelt für 58,62 Euro.

