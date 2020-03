Kion kürzt Dividende auf Mindestniveau und zieht Prognose zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Gabelstaplerhersteller Kion streicht wegen der Corona-Krise die Dividende zusammen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr die gesetzliche Mindest-Dividende von 4 Cent je Aktie bekommen. Anfang März hatte Kion noch eine Dividende von 1,30 Euro vorgeschlagen.

Zudem wurde nun die für den 12. Mai geplante Hauptversammlung verschoben. Die aktuelle Prognose für das laufende Jahr hat Kion zurückgezogen und keine neue ausgegeben.

"Zwar entwickelt sich die Lage in China - wie erwartet - bereits wieder deutlich positiv, allerdings lässt die aktuelle Situation in Europa und die zu erwartende Entwicklung in den USA zum jetzigen Zeitpunkt keine ausreichend gesicherte Einschätzung unserer Geschäftsentwicklung im weiteren Verlauf des Jahres zu", sagte Vorstandschef Gordon Riske laut Mitteilung. "Wir werden daher im weiteren Verlauf des Jahres unsere Prognose, in der noch keine Auswirkungen der Corona-Pandemie enthalten waren, aktualisieren."

Bislang hatte Kion einen Rückgang des bereinigten EBIT auf 770 Millionen bis 850 Millionen Euro von 850,5 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr in Aussicht gestellt. Der Umsatz soll 2020 zwischen 8,650 Milliarden bis 9,250 Milliarden Euro liegen, im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,807 Milliarden Euro erlöst.

Kion setzt die Fertigung zunächst für rund zwei Wochen in wesentlichen Produktionswerken in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Indien aus. In der Zeit soll die Teileverfügbarkeit gesichert werden. Mit Blick auf die Mitarbeiter setzt Kion auf den Abbau von Zeitguthaben und gegebenenfalls auch auf Kurzarbeit.

