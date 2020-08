KION GROUP beginnt mit Bau seines neuen China-Werks - KION-Aktie klettert hoch

Der Gabelstaplerhersteller KION GROUP setzt den Bau seines neuen Werkes in China um.

Wie das MDAX -Unternehmen mitteilte, steckt KION bis zu 100 Millionen Euro in das Werk zur Produktion von Gleichgewichtsstapler in Jinan, das 2022 seinen Betrieb aufnehmen soll. Bis 2025 sollen dort mehr als 800 Arbeitsplätze entstehen.

"China hat sich in der Corona-Krise zügig erholt, ist nach wie vor einer der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit und spielt in unserer Strategie eine entsprechende Schlüsselrolle", sagte KION-Chef Gordon Riske laut Mitteilung.

FRANKFURT (Dow Jones)