Kion baut neues Werk für Lagertechnik in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Kion gibt den Startschuss für ein neues Werk in China. Am Standort Jinan in der ostchinesischen Provinz Shandong, wo in Kürze ein neues Werk für Gegengewichtsstapler eröffnet wird, soll eine Produktionsanlage für Lagertechnik hochgezogen werden, wie der Spezialist für Intralogistik mitteilte. Noch in diesem Jahr soll der Bau begonnen werden, ab dem ersten Quartal 2023 will Kion dort Regale für das Multishuttle-System von Dematic, geschweisste Komponenten für fahrerlose Transportsysteme sowie Förderanlagen und -bänder herstellen. Auf 40 Millionen Euro beläuft sich das Investitionsvolumen.

November 03, 2021 09:19 ET (13:19 GMT)