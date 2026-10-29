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29.10.2026 09:34:00
KION-Aktie dennoch im Plus: Gabelstapler-Hersteller hinkt Marktwachstum hinterher - Vorläufige Zahlen bestätigt
Der Gabelstapler-Hersteller KION kann mit seinen Maschinen nicht überzeugen.
KION hatte bereits vor rund zwei Wochen vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, die nun bestätigt wurden. Mitte Oktober hatte KION zudem seine Jahresprognose gesenkt und das Erreichen des mittelfristigen Ziels einer zweistelligen Marge auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Im abgelaufenen Jahresviertel verdienten die Frankfurter knapp 102 Millionen Euro und damit rund 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.
Die KION-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent im Plus bei 33,91 Euro.
/lew/stk
FRANKFURT (awp international)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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