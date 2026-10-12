Kintetsu Department Store: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kintetsu Department Store hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 22.15 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kintetsu Department Store noch ein Gewinn pro Aktie von 106.58 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14.69 Prozent auf 27.96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kintetsu Department Store 32.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch