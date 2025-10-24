Kinsale Capital Group Aktie 33156800 / US49714P1084
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.10.2025 04:47:36
Kinsale Capital Group Inc. Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Kinsale Capital Group Inc. (KNSL) announced earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $141.65 million, or $6.09 per share. This compares with $114.23 million, or $4.90 per share, last year.
Excluding items, Kinsale Capital Group Inc. reported adjusted earnings of $121.20 million or $5.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.0% to $497.51 million from $418.06 million last year.
Kinsale Capital Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $141.65 Mln. vs. $114.23 Mln. last year. -EPS: $6.09 vs. $4.90 last year. -Revenue: $497.51 Mln vs. $418.06 Mln last year.
Nachrichten zu Kinsale Capital Group Inc
|
22.10.25
|Ausblick: Kinsale Capital Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Kinsale Capital Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: Kinsale Capital Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.25
|Erste Schätzungen: Kinsale Capital Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)