Kinross Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinross Gold lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.69 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.660 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 2.48 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kinross Gold 2.48 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch