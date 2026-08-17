Kinpo Electronics legte Quartalsergebnis vor

Kinpo Electronics hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0.200 TWD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39.43 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 37.41 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch