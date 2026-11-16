Kinpo Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kinpo Electronics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0.30 TWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Kinpo Electronics mit 0.300 TWD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat Kinpo Electronics im vergangenen Quartal 51.71 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kinpo Electronics 41.26 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch