Kino Polska TV: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kino Polska TV gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.77 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.970 PLN je Aktie erzielt worden.

Kino Polska TV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78.9 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80.1 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch