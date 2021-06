Kinnevik trennt sich von Zalando-Beteiligung

Von Dominic Chopping

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der schwedische Investor Kinnevik hat die Trennung von seiner Zalando-Beteiligung unter Dach und Fach gebracht. Wie die Kinnevik AB mitteilte, hat sie ihren Anteil an dem Berliner Online-Modehändler wie im Februar angekündigt an ihre Aktionäre übertragen. Die schwedischen Zalando-Aktien, die die Kinnevik-Aktionäre nun besitzen, können zwar nicht an der Börse gehandelt werden, allerdings können sie bis zum 14. Juli in deutsche Zalando-Aktien getauscht werden, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden, wo die Zalando SE im MDAX gelistet ist. Kinnevik will sein Portfolio früheren Angaben zufolge mit dem Schritt besser "ausbalancieren" und sich stärker auf jüngere und zumeist nicht börsennotierte Wachstumsunternehmen konzentrieren. Die Schweden hielten 54 Millionen Zalando-Aktien, was etwa 21 Prozent des Aktienkapitals entspricht.

