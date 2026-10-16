Kinnevik Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kinnevik Registered B hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.79 SEK gegenüber 2.68 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch