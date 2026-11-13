Kinki Sharyo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinki Sharyo hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 24.54 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinki Sharyo 45.41 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8.67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch