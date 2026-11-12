Kinki Nippon Tourist stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kinki Nippon Tourist hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Kinki Nippon Tourist hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26.20 JPY je Aktie gewesen.

Kinki Nippon Tourist hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch