Kinki Nippon Railway: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kinki Nippon Railway hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 105.55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 68.12 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kinki Nippon Railway mit einem Umsatz von insgesamt 469.25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9.48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch