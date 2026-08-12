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12.08.2026 06:37:00
Kinki Nippon Railway gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kinki Nippon Railway hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61.84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kinki Nippon Railway 56.67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 460.53 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427.70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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