Kiniero auf dem Weg zu seinem ersten Gold im 4. Quartal 2025

Höhepunkte:

Die erste Goldgewinnung ist für das 4. Quartal 2025 geplant, die wichtigsten Vorlaufprodukte sind beschafft

Ernennung des Projektentwicklungsteams unter der Leitung von Chief Development Officer Dimitrios Felekis

Der Auftrag für die technische Planung zur Verdoppelung der Anlagenkapazität auf 6 Mio. t/Jahr wurde an Primero Engineering vergeben und ist derzeit zu 24 % abgeschlossen.

Zusätzliche Kugelmühle wurde vergeben und soll im Mai 2025 versandt werden, SAG-Mühle auf Kurs für Q1 2025

Kraftwerk erhält Lieferungszusage ab Mai 2025

Mit Knight Piésold wurde mit der Erweiterung des Entwurfs für die Tailings Storage Facility (TSF) begonnen

Bauaufträge wurden vergeben und die Betonarbeiten vor Ort wurden wieder aufgenommen

Die Erdbewegungsmaschinen für die TSF und die Infrastruktur sind in Guinea eingetroffen

Elektrik und Instrumentierung an ECG Engineering vergeben

Bohrprogramm zur Erschliessung von Ressourcen für Mansounia steht kurz vor dem Abschluss – mehr als 32.000 Meter RC-Bohrungen und mehr als 2.600 Meter DD-Bohrungen abgeschlossen

Aktualisierte Machbarkeitsstudie für Kiniero auf Kurs für Q1 2025, unter der Leitung von AMC.



QUEBEC CITY, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSXV: RBX) freut sich, ein Update zur Projektentwicklung für das Kiniero-Goldprojekt in Guinea bekannt zu geben. Das Projekt ist auf dem besten Weg, im 4. Quartal 2025 die erste Goldmedaille zu gewinnen.

Robex-Geschäftsführer Matthew Wilcox dazu: "Ich freue mich sehr, den Aktionären unser erstes Update zur Projektentwicklung für Kiniero mit dem erweiterten Projekt vorzustellen, das die bisherige Anlagengrösse fast verdoppelt.

Dank unserer jüngsten Kapitalbeschaffung konnten wir den Zeitplan vorantreiben, um das Potenzial von Kiniero als eine der grössten und kostengünstigsten Goldminen in Guinea zu nutzen.

Wir werden regelmässig Updates bereitstellen, während wir uns auf das erste Gold bis zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2025 zubewegen, während die Bauarbeiten das Kiniero-Goldprojekt zur nächsten Goldmine Westafrikas machen."

ERNENNUNGEN DES ENTWICKLUNGSTEAMS

Dimitrios Felekis – Chief Development Officer

Dimitrios ist als Chief Development Officer von Primero Engineering zum Robex-Team gestossen, nachdem er als Projekt- und Konstruktionsleiter für das Abujar-Projekt von Tietto Minerals in der Elfenbeinküste tätig war. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung, hauptsächlich in der Planung und Entwicklung von Goldprojekten in Westafrika, darunter 17 Jahre bei Lycopodium Engineering. Dimitrios hat an mehreren Goldprojekten in Westafrika gearbeitet, unter anderem als Design Manager und leitender Aussendienstingenieur für das Bissa- und Bouly-Projekt von Nordgold in Burkina Faso.

Daniel Kotzee – Construction Manager

Daniel kommt von Tietto Minerals, wo er zuletzt als Bauleiter des 5 Mio. t/Jahr Abujar-Goldprojekts tätig war. Daniel verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Goldprojekten, unter anderem als Bauleiter des Sanbrado-Goldprojekts in Burkina Faso für West African Resources, des Gross-Projekts von Nordgold in Südjakutien sowie in den Projekten Bissa und Bouly in Burkina Faso. Daniel verbrachte ausserdem mehr als 12 Monate als Projektleiter bei Nordgolds Lefa Gold Operation in Guinea.

Hesbon Okwayo – Commercial Manager

Hesbon kommt von Tietto Minerals, wo er zuletzt als kaufmännischer Leiter des 5 Mio. t/Jahr Abujar-Goldprojekts tätig war. Hesbon verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Goldprojekten, unter anderem als kaufmännischer Leiter des Sanbrado-Goldprojekts in Burkina Faso für West African Resources sowie in den Projekten Bissa und Bouly in Burkina Faso. Hesbon verbrachte ausserdem 12 Monate in Guinea als Vertragsmanager für den Lefa-Goldbetrieb.

Guillaume Hubert – Earthworks Manager

Guillaume kommt von Tietto Minerals zum Team, wo er zuletzt als Erdbauleiter des 5 Mio. t/Jahr Abujar-Goldprojekts tätig war. Guillaume verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Erdbau, unter anderem als Erdbauleiter des Sanbrado-Goldprojekts in Burkina Faso für West African Resources, des Gross-Projekts von Nordgold in Südjakutien sowie in den Projekten Bissa und Bouly in Burkina Faso für Nordgold und in der Bauleitung für Endeavor Mining in Westafrika.

DIE WICHTIGSTEN LANGFRISTIGEN ANSCHAFFUNGEN

Zerkleinerung

Die SAG-Mühle ist versandbereit, nachdem sie 2023 im Rahmen des 3 Mio. t/Jahr-Projekts an New Concept Projects vergeben wurde, das bereits vor der Hinzufügung der 900.000 Unzen schweren Mansounia-Lagerstätte, die derzeit bebohrt wird, begonnen wurde. Die Zerkleinerungsmodellierung wurde aktualisiert, um durch Hinzufügen einer Kugelmühle zum vorherigen Kreislauf einen höheren Mahldurchsatz von 6 Mio. t/Jahr zu erreichen. Diese Mühle wurde im Juli 2024 an das New Concept Project vergeben. Die Kugelmühle soll derzeit im Mai 2025 an den Standort geliefert werden.

Kraftwerk

Der Auftrag für das Kraftwerk für den Kiniero-Betrieb wurde an Hyundai Heavy Industries vergeben. Dieses Kraftwerk besteht aus acht (8) Generatorsätzen des Modells Hyundai HiMSEN 9H32/40 mit 11-kV-Generatoren. Der aktuelle Lieferplan beginnt im Mai 2025.

Erdbewegungsflotte

Die Erdbewegungsflotte, bestehend aus zehn (10) 60-Tonnen-Muldenkippern mit starrem Aufbau von SANY, drei (3) Komatsu-Baggern, drei (3) Komatsu-Planierraupen, zwei (2) Komatsu-Gradern und verschiedenen anderen Hilfsgeräten, wurde beschafft und befindet sich entweder vor Ort oder in Conakry und wartet auf die Lieferung an den Einsatzort.

UPDATE ZUR MANSOUNIA-BOHRKAMPAGNE

Die Phase-1-Ressourcenbohrkampagne in Mansounia nähert sich mit 32.000 Metern RC-Bohrungen und 2.600 Metern DD-Bohrungen dem Abschluss. Ziel ist es, vermutete Ressourcen in tatsächliche Ressourcen umzuwandeln, um sie in die bevorstehende Erzreservenschätzung für die aktualisierte Machbarkeitsstudie von Kiniero aufnehmen zu können.



Abbildung 1: Mansounia-Bohrkampagne ab 2. Oktober 2024

AKTUALISIERTE DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE – 1. QUARTAL 2025

Die Aktualisierung des Ressourcenmodells durch AMC Consultants ist im Gange, um die aktualisierte Mansounia-Bohrdatenbank einzubeziehen.

Die Aktualisierung der Kiniero-Minenplanung erfolgt fortlaufend, da AMC bis Ende des vierten Quartals 2024 aktualisierte, modifizierende Parameter für Geotech (hauptsächlich Mansounia) und vorläufige Betriebskosteneingaben für die Verarbeitung (Primero) und den Bergbau (AMC/Robex) sowie das Mansounia-Modell erhält.

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie soll im 1. Quartal 2025 veröffentlicht werden.

BAU UND BESCHAFFUNG

Die ausgebaute Zufahrtsstrasse zum Kiniero-Gelände ist fertiggestellt. Auf dem Gelände der Prozessanlage haben die Erd- und Betonarbeiten begonnen. Die Betonarbeiten für die Bereiche CIL und Crushing werden voraussichtlich in diesem Monat beginnen.

Alle wichtigen mechanischen Geräte wurden nun ausgeschrieben. Es wurden auch Pakete für die Herstellung von Baustahl und Blecharbeiten ausgeschrieben.

REGIERUNG UND GENEHMIGUNGEN

Robex setzt auch 2024 seine Erfolgsgeschichte fort. Das Unternehmen verhandelt mit der Regierung von Guinea über den letzten behördlichen Schritt, die Kiniero-Bergbaukonvention, nachdem es bereits alle Bergbau- und Umweltgenehmigungen für das aktuelle Projektlayout erhalten hat.

NÄCHSTE MEILENSTEINE – UMSETZUNG UNSERES STRATEGIEPLANS

Ernennung des Vorstands/der Geschäftsführung/des Bauteams – abgeschlossen

Robex hat seinen Strategieplan vom Juni mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung um 125,6 Millionen CAD und der gleichzeitigen Ernennung des Vorstands und des Managementteams umgesetzt. Darüber hinaus hat Robex das wichtigste Bauteam im Einklang mit der Neuausrichtung des Unternehmens auf die Entwicklung von Kiniero ernannt.

Finanzierung – Schuldenpaket in Höhe von 130 Mio. US-Dollar

Das Unternehmen, das von TerraFranca beraten wird, befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren Finanziers über die Beschaffung von Fremdkapital in Höhe von bis zu 130 Millionen US-Dollar, wobei die Due-Diligence-Prüfung in Kürze beginnen soll.

Mali – Veräusserung läuft

Wie bereits bekannt gegeben, hat sich Robex mit der Regierung von Mali geeinigt, um das Risiko seiner Vermögenswerte in Mali zu verringern. Robex steht weiterhin mit potenziellen Käufern im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf aller Vermögenswerte des Unternehmens in Mali in Kontakt.

ASX-Notierung – 1. Quartal 2025

Gemäss seinem Strategieplan plant Robex, Anfang des 1. Quartals 2025 an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet zu werden.

Erstes Gold – 4. Quartal 2025

Das Team des Eigentümers von Robex konzentriert sich auf die Technik, um die Kapazität des vorherigen DFS zu verdoppeln, während die Prozessanlage und die dazugehörige Infrastruktur gebaut werden. Robex hat Massnahmen ergriffen, um einen schnelleren Weg zur Goldproduktion in Kiniero zu gewährleisten und die Maximierung unserer aktuellen und potenziellen Ressourcen zu erreichen.

Robex ist sehr gut positioniert, um im 4. Quartal 2025 die erste Goldförderung für das Kiniero-Goldprojekt zu erreichen.

FOTOS VOM GEBIET UND TECHNIK

Abbildung 2: Aktueller Planungsstand von Primero (24 % abgeschlossen)





Abbildung 3: CIL-Ringbalken

Abbildung 4: Stahlrahmen für Reagenzienlager

Für weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC.

Matthew Wilcox, Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

+1 581 741-7421

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Prognose", "anleiten", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "möglicherweise", "könnte", "Zielsetzung", "Chance", "Aussicht", "Plan", "Potenzial", "sollte", "Strategie", "Ziel", "wird" oder "würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zu Folgendem beinhalten: dem wahrgenommenen Wert und dem weiteren Potenzial der Liegenschaften des Unternehmens; der Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens (im Sinne der Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, die vom Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum ("CIM Definition Standards") verabschiedet und in das National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")); Kapitalaufwendungen und -anforderungen; der Zugang des Unternehmens zu Finanzierungen; vorläufige wirtschaftliche Bewertungen (im Sinne der Definition solcher Ausdrücke in NI 43-101) und andere Ergebnisse von Entwicklungsstudien; Explorationsergebnisse auf den Grundstücken des Unternehmens; Budgets; strategische Pläne; Marktpreis von Edelmetallen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Kiniero-Goldprojekt auf der Grundlage der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (im Sinne der CIM-Definitionsstandards, die in NI 43-101 aufgenommen wurden) erfolgreich voranzutreiben, in Bezug darauf, wie diese aktualisiert werden können, das Ganze in Übereinstimmung mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; die potenzielle Erschliessung und Nutzung des Kiniero-Goldprojekts und der bestehenden Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie des Geschäftsplans des Unternehmens, einschliesslich des Abschlusses von Machbarkeitsstudien oder diesbezüglicher Produktionsentscheidungen; Arbeitsprogramme; Genehmigungs- oder andere Zeitpläne; behördliche Vorschriften und Beziehungen; Optimierung des Minenplans des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens und des Goldprojekts Kiniero; Explorationspotenzial und -möglichkeiten auf den bestehenden Grundstücken des Unternehmens; Kosten und Zeitplan für die zukünftige Erkundung und Erschliessung neuer Lagerstätten; die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Dokumentation in Bezug auf die Projektfinanzierungsfazilität in Höhe von 115 Mio. USD für das Kiniero-Goldprojekt (einschliesslich einer Fazilität für Kostenüberschreitungen in Höhe von 15 Mio. USD, die "Fazilitäten") abzuschliessen, einschliesslich der Fähigkeit des Unternehmens, das Überbrückungsdarlehen von Taurus in Höhe von 35 Mio. USD umzustrukturieren und das Mandat anzupassen, um den überarbeiteten Zeitplan des erweiterten Projekts; den Zeitpunkt des Abschlusses der endgültigen Dokumentation für die Fazilitäten; die Inanspruchnahme der Erlöse aus den Fazilitäten, einschliesslich des Zeitpunkts, zu dem dies geschieht; und die Fähigkeit des Unternehmens, eine Vereinbarung mit den malischen Behörden zu treffen, um einen nachhaltigen neuen Steuerrahmen für das Unternehmen zu schaffen und die Aktivitäten des Unternehmens sowie weitere Explorationsinvestitionen in Nampala nachhaltig fortzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Kiniero-Goldprojekt gemäss der diesbezüglichen Machbarkeitsstudie umzusetzen, wie sie aktualisiert werden kann, und zwar im Einklang mit dem überarbeiteten Zeitplan, der zuvor vom Unternehmen bekannt gegeben wurde; die Fähigkeit des Unternehmens, mit den malischen Behörden eine Einigung über die Schaffung eines nachhaltigen neuen Steuerrahmens für das Unternehmen und die nachhaltige Fortsetzung der Aktivitäten des Unternehmens sowie weitere Explorationsinvestitionen in Nampala; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorations- und Erschliessungsprogramme abzuschliessen; das Ausbleiben widriger Bedingungen beim Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis bleibt auf einem Niveau, das das Kiniero-Goldprojekt rentabel macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das notwendige Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit aufzubringen; die Fähigkeit des Unternehmens, das Überbrückungsdarlehen von Taurus in Höhe von 35 Mio. USD umzustrukturieren und das Mandat anzupassen, um den überarbeiteten Zeitplan des erweiterten Projekts anzupassen; die Fähigkeit des Unternehmens, endgültige Unterlagen für die Fazilitäten zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt abzuschliessen und die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss und die Vorschüsse im Rahmen dieser Unterlagen zu erfüllen (einschliesslich der Erfüllung der verbleibenden üblichen Due-Diligence- und sonstigen Bedingungen und Genehmigungen); die Fähigkeit, die Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven zu realisieren; und Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien, lokale und globale geopolitische und wirtschaftliche Bedingungen und das Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist und in Zukunft tätig sein wird.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf: geopolitische Risiken und Sicherheitsprobleme im Zusammenhang mit seinen Betrieben in Westafrika, einschliesslich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte durchzusetzen, und der Möglichkeit von zivilen Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Beschränkungen hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich Mineralreserven und Mineralressourcen; die spekulative Natur der Mineralexploration und -erschliessung; der Ersatz der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl an Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreicht (auch aufgrund mangelnder Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschliesslich Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen solcher Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; Beteiligungen und an Dritte zu zahlende Lizenzgebühren; Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität des globalen Finanzsystems; die Auswirkungen einer hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; das Risiko anhängiger oder künftiger Rechtsstreitigkeiten gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; steuerliche Risiken, einschliesslich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen für das Unternehmen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Positionen in den Verhandlungen mit den malischen Behörden zur Schaffung eines neuen steuerlichen Rahmens für das Unternehmen erfolgreich zu verteidigen, auch im Hinblick auf die aktuellen steuerlichen Unwägbarkeiten in Mali; die Erlangung und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten sowie von Genehmigungen und Lizenzen, die für die laufende Geschäftstätigkeit des Unternehmens erforderlich sind; Änderungen von Projektparametern und/oder wirtschaftlichen Einschätzungen im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; technische Probleme in den Bereichen Geologie, Bergbau und Exploration; das Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von staatlichen Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. der COVID-19-Pandemie, auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessenvertretern, einschliesslich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstössen gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinschürfern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Auftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu einer angemessenen Infrastruktur; die Risiken, die mit den potenziellen Haftungen des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlager verbunden sind; Unterbrechungen der Versorgungskette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und dem Goldabbau sowie mit.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie auch im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsblatt des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

