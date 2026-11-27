Kingsoft präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kingsoft ein EPS von 0.100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 361.7 Millionen USD gegenüber 338.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch