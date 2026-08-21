Kingsoft präsentierte Quartalsergebnisse

Kingsoft hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 319.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 368.8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch