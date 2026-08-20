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20.08.2026 06:37:00
Kingsoft hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kingsoft liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kingsoft die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.46 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.420 HKD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Kingsoft mit einem Umsatz von insgesamt 2.89 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.49 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 16.06 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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