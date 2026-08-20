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20.08.2026 06:37:00
Kingsoft Cloud vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Kingsoft Cloud stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.120 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kingsoft Cloud im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39.50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.54 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 2.53 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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