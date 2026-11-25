Kingsoft Cloud hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Kingsoft Cloud hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.05 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.71 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch