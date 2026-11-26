Kingsoft Cloud hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kingsoft Cloud im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 515.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 346.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch