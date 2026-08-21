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21.08.2026 06:37:00
Kingsoft Cloud öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kingsoft Cloud äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Kingsoft Cloud hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 451.3 Millionen USD gegenüber 324.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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