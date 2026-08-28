Kingsmen Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kingsmen Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Kingsmen Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch