KINGSEMI A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KINGSEMI A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KINGSEMI A ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat KINGSEMI A 561.5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 429.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch