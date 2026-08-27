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27.08.2026 06:37:00
KINGSEMI A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
KINGSEMI A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.02 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KINGSEMI A ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat KINGSEMI A 561.5 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 429.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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