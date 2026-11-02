KINGSEMI A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KINGSEMI A hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.130 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 437.4 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KINGSEMI A einen Umsatz von 276.3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch