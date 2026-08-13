Kings TownBank Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kings TownBank Registered veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.00 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.850 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3.29 Milliarden TWD gegenüber 2.76 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch