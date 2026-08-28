Kingray New Materials Science Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kingray New Materials Science Technology liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kingray New Materials Science Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.18 CNY, nach 0.060 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.75 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch