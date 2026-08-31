Kingfisher Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kingfisher Metals hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kingfisher Metals ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch