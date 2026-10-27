Kingfa Sci Tech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kingfa Sci Tech veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.16 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kingfa Sci Tech einen Umsatz von 17.98 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.187 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 18.44 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.ch