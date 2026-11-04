Kingdom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kingdom lud am 02.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Kingdom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.08 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.210 SAR je Aktie gewesen.

Kingdom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 851.0 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 631.7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch