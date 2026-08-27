Kingclean Electric: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kingclean Electric hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Kingclean Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.37 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.350 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 2.34 Milliarden CNY, gegenüber 2.37 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch