King Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

King Resources präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0.0 Millionen USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch