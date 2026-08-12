King Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

King Industrial liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat King Industrial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89.55 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 72.78 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.48 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.46 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch