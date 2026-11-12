KING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KING hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 8.67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.93 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.06 Prozent auf 2.00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch