Kinetik A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kinetik A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kinetik A 0.030 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Kinetik A mit einem Umsatz von insgesamt 569.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch