Kinetik A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kinetik A gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kinetik A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 581.4 Millionen USD im Vergleich zu 390.9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch