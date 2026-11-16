Kinetic Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinetic Engineering hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.57 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 99.24 Prozent auf 783.0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 393.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch