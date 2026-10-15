PRO HOLDINGS Aktie 157430340 / JP3833900008
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15.10.2026 08:40:00
Kinderarmut: Fehlende Chancen kosten den Staat laut Studie Hunderttausende Euro pro Kind
PRO HOLDINGSFehlende Chancen für Kinder kosten den Staat Geld. Eine Studie zeigt, wie stark Armut und mangelnde Bildung die öffentlichen Kassen belasten. Es geht um Hunderttausende Euro pro Kind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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